(Di sabato 12 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon si eraplacata l’indignazione per gli atti vandalici contro una delletecnologiche di piazza Roma appena installate, che presumibilmente nella nottata appena trascorsa tra venerdì e sabato qualcuno ha pensato bene di “attaccare” anche un’altra panchina. Sulla seduta in pietra sono apparse le solite scritte di amore eterno di qualcuno nei confronti di qualche altra persona, e le parti tecnologiche, ovvero i collegamenti delle celle di alimentazione del pannello solare alla batteria, sono state infranti e gli stessi pannelli rigati. Lesarebbero comunque funzionanti. Un’azione vandalica scrupolosa. L’assurda pratica di danneggiamento o addirittura di distruzione di tutto ciò che di bello o di buono si riesce a fare nel campo dell’arredo urbano continua ad andare avanti anche a ...

le quattro panchine 'intelligenti' e multimediali collocate a piazza Roma ne sono una ... 'I cittadini potranno fruire di un congegno hi-tech multifunzione, a zero impatto grazie all'impiego dell'energia solare.

Panchine hi tech, ancora dichiarazioni d'amore e danneggiamenti anteprima24.it

