Pallavolo | Europei | le azzurre da domani a Verona in vista dell' esordio con la Romania

Paola, infatti, è stata convocata per glididel 2023, che vedranno l'Italia debuttare il prossimo 15 agosto in una partita a Verona contro la Romania. Paola Egonu, relax in piscina ......dichiarato in una intervista al Resto del Carlino che "al 100% purtroppo non ci sarò agli. ... Laè il mio lavoro, mi dà da mangiare, ma la salute viene prima". Numerosi gli esami a cui ..."Lo scenario dell'Arena di Verona è unico al mondo e siamo particolarmente orgogliosi che la prossima settimana, il 15 agosto , sarà teatro della gara inaugurale dei Campionatidi...

Europei di pallavolo, mobilità green per tutta la fase italiana Agenzia ANSA

Mobilità green per gli europei di pallavolo che dal 15 agosto al 16 settembre, tra donne e uomini, si svolgeranno anche in Italia. (ANSA) ...Verona attende domani la nazionale femminile di pallavolo per il raduno in vista dell'esordio agli Europei, martedì prossimo all'Arena contro la Romania. (ANSA) ...