Pagelle Bari-Parma 0-3 | voti e tabellino trentaduesimi di Coppa Italia 2023 24

(Di sabato 12 agosto 2023) Ile ledi, sfida valevole per idi finale di/24. Al ‘San Nicola’ passano il turno i ducali grazie al risultato di 0-3. In rete Benedyczak e Bonny nel corso del primo tempo, i pugliesi non riescono a costruire occasioni pericolose per la porta difesa da Corvi e al 75? incassano il tris firmato da Man. Di seguito ilcompleto della sfida.(4-3-3): Frattali 6, Dorval 5, Di Cesare 5.5, Vicari 5.5, Ricci 6 (63? Pucino 6), Maita 5.5 (87? Lops sv), Benali 5, Bellomo 5.5 (63? Faggi 6), Morachioli 6 (76? D’Errico sv), Nasti 5, Scheidler 5 (63? Sibilli 6.5). Allenatore: Mignani 5.(4-2-3-1): Corvi 6.5, Coulibaly 6, Osorio 6, ...

... con Sebastiano che perde la A colal 92', Salvatore che scende in B con lo Spezia e Francesco ... Ledell'Uruguay. Luciano Rodriguez si prende la copertina con il gol che vale il mondiale, ...del: top e flop .del Cagliari: top e flop .- Cagliari: il commento della partita. Posta in palio decisamente alta, il Cagliari obbligato a vincere è partito col piede ...... i sardi conquistano il pass per la doppia sfida contro il(gara d'andata in programma l'8 ... Parma - Cagliari, ledei gialloblu . Parma - Cagliari, ledei rossoblu . Parma - ...

Bari-Parma, le probabili formazioni di ParmaLive.com Parma Live

62' - Triplo cambio nel Bari: entrano Faggi, Pucino e Sibilli per Bellomo, Ricci e Scheidler. 58' - Cambio nel Parma: Bernabé prende il posto di Hernani.52' - Ottima occasione per il Bari con Dorval che ha trovato Scheidler in area con un buon cross. Il colpo di testa del francese è terminato di poco al lato. 48' ...