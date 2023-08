...vince per 2 - 0 la sua ultimain ritiro. Osimhen e Simeone fanno stare tranquillo Garcia e regalano alla squadra un buon risultato prima della prossima gara in campionato. Ledel ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Pubblichiamo di seguito ledi Pianetagenoa1893.net ai protagonisti in campo di Genoa - Modena, gara di Coppa Italia ...'...

Pagelle amichevole Milan-Étoile du Sahel 4-0: Loftus-Cheek sugli scudi Pianeta Milan

Seconda vittoria nei 90 minuti regolamentari del Milan in questo pre-campionato. Il successo arriva a Milanello al cospetto dell'Etoile du Saehl: decisivo ...Queste le nostre pagelle dopo la gara di Coppa Italia contro il Modena LEALI voto 5.5: prende tre reti, su un paio ha un po' di responsabilità. Sul 2 a 1 emiliano sbaglia il passaggio ...