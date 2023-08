Paesi Bassi | Rob Jetten eletto nuovo leader dei Democratici 66

Se negli ultimi vent'anni abbiamo avuto uno scenario di spesa pubblica consistente, ma disalari e bassa crescita economica rispetto agli altrieuropei di riferimento, sembra probabile ...L'album Curannera - prodotto dalla label Zero Nove Nove e distribuito nelle piattaforme digitali da Believe, distribuzione fisica in Italia con Self e in Belgio, Lussemburgo econ Xango ...... per definire il salario minimo, in alcuni settori e per i livelli piùche, a causa dell'... 'Sono pochi in Europa i- fa notare - dove la contrattazione collettiva è così evoluta e ...

Paesi Bassi, maxi-sequestro di droga nel porto di Rotterdam: trovate 8 tonnellate di cocaina tra le banane la Repubblica

Paesi Bassi, Belgio, Irlanda e Francia. Il secondo gruppo prevede un salario minimo superiore a 1000 euro ma inferiore a 1.500 euro al mese e comprende Spagna e Slovenia. Il terzo gruppo è composto ...Il salario minimo che tanto fa discutere la politica in Italia è previsto in 22 Paesi su 27 dell'Unione Europea, dopo che anche Cipro, dal primo gennaio di quest'anno, ...