Ostia | il prefetto Giannini convoca lunedì il Comitato di sicurezza Bomba carta davanti al ristorante La Bussola

(Di sabato 12 agosto 2023) Una, la quarta in pochi giorni, è esplosa questa notte adnel parcheggio di unsul lungomare Amerigo Vespucci. L'ordigno, esploso poco dopo la mezzanotte, ha...

18.45, convocato Comitato Sicurezza "Lunedì ho convocato il Comitato per l' ordine e la sicurezza ... Così ildi Roma,Giannini,sull' escalation criminale sul litorale capitolino. Gli ...... adcome in altri contesti delicati, uno straordinario lavoro di contrasto alla criminalità - conclude Regimenti - Siamo pronti a collaborare con ildi Roma, nell'ambito delle ...... introdotti dal saluto al Papa da parte del cardinale Kevin Joseph Farrell,del Dicastero ... In un clima di grande raccoglimento, sull'altare viene esposta l'consacrata, mentre il Papa ...

L’escalation di violenza è un tentativo della criminalità organizzata di alzare il tiro, una sfida allo Stato e un attacco alla libertà e alla sicurezza dei cittadini che merita una risposta ferma e ...Una bomba carta, la quarta in pochi giorni, è esplosa questa notte ad Ostia nel parcheggio di un ristorante sul lungomare Amerigo ...