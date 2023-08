Osimhen e Napoli | pronto l’annuncio! Ecco i dettagli dell’accordo record

Le parole di Michael Emenalo, Director of football della Saudi Pro League su: "Se andasse via ilse la caverà" Michael Emenalo, Director of football della Saudi Pro League, ha parlato al Corriere dello Sport dell'interesse degli arabi per Victor. Di ...... nel frattempo, Aurelio De Laurentiis ha assicurato per la milionesima volata cheresterà mentre è imminente il rinnovo contrattuale di Mario Rui (32), pilastro sulla fascia del: il ...Notiziecalcio . Ormai ci siamo per il rinnovo di Victorcon il: nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato in esclusiva su CalcioNapoli24.it come le parti si siano i ncontrate nell'ultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro per ratificare ...

NAPOLI - Radja Nainggolan, ex centrocampista tra le altre di Cagliari, Roma ed Inter, si è recato al Murales Maradona ai Quartieri Spagnoli. Ecco le immagini di "Napoli Magazine". Visualizza quest ...La Procura di Napoli potrebbe trasmettere gli atti dell’inchiesta ai pm di Roma per le presunte “false comunicazioni sociali”. Ma qual è il limite entro cui è ammesso condurre certe operazioni