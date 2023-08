Oriana Marzoli torna in Spagna con l’Italia nel cuore | le parole sul GF Vip e il pensiero per gli Oriele

(Di sabato 12 agosto 2023) La decisione diappare ormai irremovibile. L’ex Vippona, dopo la rottura con Daniele Dal Moro, ha deciso di fare una scelta a quanto pare definitiva, sia sul piano privato che lavorativo:re in. Una decisione niente affatto semplice, per lei come per i sostenitori degli, che hanno sperato fino alla fine... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

L'influencer venezuelana,tra le protagoniste dell'ultima edizione del GF Vip , ha annunciato l'ennesima rottura con Daniele Dal Moro . Gf Vip,dice addio a Daniele Dal Moro e all'Italia L'ex ...La lunga soap trae Daniele Dal Moro prosegue con un nuovo capitolo, forse l'ultimo. Pare, infatti, che i tanti tira e molla tra i due ex gieffini delle ultime settimane possano trovare (finalmente) una ...lascia definitivamente l'Italia e torna in Spagna dove, molto probabilmente, parteciperà ad un altro reality show: la sua storia d'amore con Daniele Dal Moro è finita per sempre...

Oriana Marzoli, è davvero finita con Daniele Dal Moro Parla l'ex gieffina: "Lascio l'Italia, torno a Madrid" Tag24

Questa volta, la turbolenta storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembra finita per davvero, e non parrebbero esserci “ margini di ritorno (cit.)”. Nata ...Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati, e questa volta pare sia stata scritta per davvero la parola fine alla loro turbolenta storia d’amore. Alla base dell’ennesima ...