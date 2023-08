Oriana Marzoli lascia l’Italia per sempre | annuncio spiazzante e problemi di lavoro

(Di sabato 12 agosto 2023)ha appena fatto unin quanto ha svelato che lasceràper fare ritorno i Spagna. Dopo aver trascorso diversi mesi nella nostra penisola, la venezuelana ha ritenuto opportunore questa terra che, ormai, non sembra essere più un luogo ospitale con lei. Questa decisione potrebbe rappresentare anche la rottura definitiva L'articolo proviene da KontroKultura.

