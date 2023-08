Oriana Marzoli e Luca Onestini vicini al GF Vip in Spagna? Il rumor

ha ufficialmente detto addio all'Italia. La venezuelana ha annunciato ieri, 11 agosto, in un video sul suo canale di MTMAD che presto lascerà il suo appartamento di Milano per tornare ...La decisione diappare ormai irremovibile. L'ex Vippona, dopo la rottura con Daniele Dal Moro , ha deciso di fare una scelta a quanto pare definitiva, sia sul piano privato che lavorativo: tornare in ...L'influencer venezuelana,tra le protagoniste dell'ultima edizione del GF Vip , ha annunciato l'ennesima rottura con Daniele Dal Moro . Gf Vip,dice addio a Daniele Dal Moro e all'Italia L'ex ...

Oriana Marzoli, è davvero finita con Daniele Dal Moro Parla l'ex gieffina: "Lascio l'Italia, torno a Madrid" Tag24

Storia al Capolinea per gli Oriele Lei torna definitivamente in Spagna per partecipare ad un reality show É finita la storia d’amore per gli Oriele Oriana Marzoli sta per tornare in… Leggi ...Oriana Marzoli e Luca Onestini torneranno ad incontrarsi: i due potrebbero sbarcare presto in un nuovo reality ...