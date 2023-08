Oltre 30 mila soldati russi morti in Ucraina | i dati della ricerca indipendente

... lo ha scoperto sulla sua pelle un pensionato di Pordenone andato in pensione con Quota 100 che per poche ore di lavoro come dipendente, e appena 30 euro percepiti, deve restituire15euro ...Lo dicono i dati contenuti in un report dell'Agenzia europea per il controllo delle frontiere, Frontex, chea fotografare la situazione attuale prevede "una pressione migratoria su questa rotta ...30.000 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione del Cremlino un anno e mezzo fa, secondo un conteggio indipendente condotto dal sito di notizie indipendente ...

Rapinano un orologio da oltre 400mila euro a Milano AGI - Agenzia Italia

E le conseguenze possono essere molto gravi: lo ha scoperto sulla sua pelle un pensionato di Pordenone andato in pensione con Quota 100 che per poche ore di lavoro come dipendente, e appena 30 euro ...TERAMO – Mi corre l’obbligo inviare il presente comunicato, a seguito del mea culpa dell’Assessore Di Bonaventura, in merito alla mala gestione del verde pubblico. Premesso che, le ...