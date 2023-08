Oltre 1 | 3 milioni di lavoratori nel turismo +2 | 3% in un anno

Nell'ultimo anno il comparto dei servizi di alloggio e ristorazione è quello che ha registrato la maggior crescita occupazionale, nel nostro Paese, "segnando un +10,3%, a fronte di un aumento medio ...Pagato100dal Bayern, Kane è finalmente il vero erede di Lewandowski, andato un anno fa al Barcellona. Una partita che sembra comunque abbastanza equilibrata e ricca di gol, anche se l'...L'accusa rivolta al governo Meloni da quest'ultimi è di aver prodotto un 'taglio da13 miliardi al Pnrr', sforbiciata che sempre secondo i dem veronesi produrrebbe 'un danno da 4,2di ...

Imprese: Mimit, oltre 8 milioni di euro per il rilancio dell' area di crisi ... Ministero delle Imprese e del Made in Italy

TREVISO - La tazzina di caffè resta il rito italiano per antonomasia. Ma qual è la situazione delle imprese di torrefazione e soprattutto dei luoghi in cui gli italiani amano bere ...Cosa cambia ad agosto per i lavoratori dipendenti e quali sono le ulteriori possibili novità attese con prossimo Decreto Lavoro ...