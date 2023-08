Oggi l’ultimo saluto a Michela Murgia | i funerali alla Chiesa degli Artisti

Leggi su 361magazine

(Di sabato 12 agosto 2023) . Presto un suo libro postumo edito da Rizzoli Sarà don Walter Insero, Professore associatoPontificia università gregoriana e Cappellano presso la Rai dal 2004, a celebrare idipomeriggio, alle ore 15:30, presso ladi Roma.aveva chiesto icattolici, essendo lei molto credente. In passato ha anche insegnato religione cattolica. In una intervista a Il Fatto quotidiano padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, dice di: “Quando incontrò Papa Francesco era commossa”. “Il Papa ha voluto salutarli uno per uno, io ero lì – racconta padre Spadaro – e ho notato la sua ...