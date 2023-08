Nuoto | Europei U23 De Tullio e Bottazzo in finale

Il pugliese e la veneta avanzano ripsettivamente nei 400 stile e nei 100 rana. ROMA - Seconda sessione di batterie degliUnder 23 diin svolgimento fino a domani allo Sport Ireland National Acquatic Centre di Dublino. Buona prestazione per Luca De Tullio, ieri di bronzo nei 1500, che si qualifica per la ...... Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) segue i principali eventi sportivi: fasi finali della Nations League ,Under 21 di calcio, Tour de France su Rai 2, Mondiali di,...I campionatidilo scorso anno si sono svolti a Roma. In questo evento sportivo gli atleti/e italiani sono arrivati primi per quanto riguarda il medagliere, surclassando letteralmente ...

LIVE Nuoto, Europei U23 in DIRETTA: Anita Bottazzo ci riprova nei 100 rana. Galossi al via nei 400 sl OA Sport

Il pugliese e la veneta avanzano ripsettivamente nei 400 stile e nei 100 rana.ROMA (ITALPRESS) - Seconda sessione di batterie degli Europei Under ...Seconda sessione di batterie degli europei under 23 in svolgimento fino a domenica 13 agosto allo Sport Ireland National Acquatic Centre di Dublino. Bene Luca De Tullio, venerdì bronzo nei 1500, che s ...