Comal , società quotata su Euronext Growthe attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, ha ... con efficacia a far data dall'112023.I sedicesimi di Coppa Italia scatteranno il 1°2023, mentre per gli ottavi in cui entreranno Fiorentina, Atalanta,, Lazio, Roma, Juventus, la detentrice del titolo Inter e i campioni ...La società nata nel 1994 a Genova dall'idea di Riccardo Iovino , imprenditore genovese con un passato da skipper, è quotata sul mercato Euronext Growthda2018 e sul mercato Euronext ...

Novembre: “Milan Può giocarsi le sue carte nella prossima stagione” Pianeta Milan

Il programma delle partite di Coppa Italia di oggi, sabato 12 agosto 2023. Empoli-Cittadella alle 17:45, Bari-Parma alle 18, Verona-Ascoli alle ore 21 e Cagliari-Palermo alle 21:15. Tutte le info ...Messias sarà un nuovo giocatore del Genoa, accordo totale tra le parti: il brasiliano del Milan nelle prossime ore completerà visite e firma.