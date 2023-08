Nordio visita le Vallette di Torino | due detenute sono morte ieri

Leggi su agi

(Di sabato 12 agosto 2023) AGI - Il ministro della Giustizia, Carlo, si recherà questa mattina inal carcere 'Lorusso e Cutugno' delle. Ladel guardasigilli avviene all'indomani delladi due donnenella casa circondariale del capoluogo piemontese. La prima si chiamava Susan John, 43 anni, nigeriana, detenuta con fine pena 2030, madre. Si è lasciata morire di fame. La sua forza vitale si è affievolita piano piano in una delle due camere del reparto ATSM, acronimo che sta per 'Articolazione tutela salute mentale' ma che per tanti conoscitori delle prigioni significa ‘piccolo manicomio'.247, secondo l'ultimo rapporto di ‘Antigone', le persone in Italia a essere ospitate in questi contesti per ‘contenere' il loro disagio ...