Nordio contestato dai detenuti del carcere di Torino Libertà | libertà

(Di sabato 12 agosto 2023) Il ministro della Giustizia è andato in visita alla struttura dopo che ieri due carcerate si sono suicidate. E propone le caserme contro il sovraffollamento

L'arrivo del Ministronel carcere di Torino è stato salutato con una forte contestazione da parte dei detenuti Nel corso dei minuti, i colpi sulle sbarre si sono uniti al coro di protesta , ...... mentre è in corso una visita del ministro della Giustizia, Carloall'indomani della tragica morte di due detenute: una donna si è suicidata e un'altra reclusa si è lasciata morire lentamente ......autorizzare le intercettazioni per alcuni reati anche quando non viene contestualmente...relativi alla criminalità organizzata - contro alcune discusse affermazioni del Ministrodi ...

Il ministro Nordio contestato con fischi e urla in visita al carcere di Torino dopo la morte di due detenute Virgilio Notizie

Vivace contestazione da parte delle detenute del carcere di Torino per Carlo Nordio, in visita dopo la morte di Susan John e Azzurra Campari ...Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si reca nel carcere delle Vallette all'indomani della tragica morte di due detenute. Nel penitenziario nel giro di 24 ore due donne si sono tolte la vita. La p ...