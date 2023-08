Nordio avvia azione disciplinare contro i pm che indagano Renzi. A giudicarli La sezione del Csm presieduta dall’ex legale di Bianchi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 agosto 2023) Dalla guerra dichiarata all’attacco finale. Il ministro della Giustizia Carlova allo sdiretto coi pm di Firenze titolari dell’inchiesta sulla FondOpenndodi loro l’che li mette formalmente in stato d’accusa per “grave violdi legge determinata da ignoranza grave e inescusabile”, come richiesto a gran voce dal leader di Italia Viva Matteo. E a “processarli”, salvo sostituzioni per incompatibilità, sarà ladel Consiglio Superiore della magistraturadall’avvocato Fabio Pinelli, che prima di approdarvi era il difensore sia del tesoriere Albertoche del Senato, che ...