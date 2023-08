Nordio a Torino | “Per il sovraffollamento delle carceri useremo le caserme”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 12 agosto 2023)va a, dopo il suicidio di due detenute, e lancia una proposta interessante per combattere il: l’utilizzo didismesse come istituti di pena aggiuntivi. “Abbiamo ascoltato stamattina attentamente tutte le proposte che sono venute dai vari partecipanti a questo tavolo e ne abbiamo preso nota. Compatibilmente con le risorse cercheremo di fare quella che noi chiamiamo una ‘detenzione differenziata’. Tra i detenuti pericolosi, come quelli al 41 bis, e quelli di pochissima pericolosità sociale ci può essere una situazione intermedia che a mio avviso può essere risolta con l’utilizzo di molteche sono state dismesse, che hanno gli ampi spazi per i correttivi della pena, il lavoro all’aperto e l’attività sportiva”. ...