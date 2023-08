Non solo illiberale | l’estensione erga omnes dei contratti collettivi è incostituzionale

(quindile amministrazioni centrali ma anche regioni, province e comuni) di trattenere in servizio i dirigenti che siano attuatori di progetti del Pnrr. La norma dà attuazione ad un ordine ...La sua uscita cozzavacon le dichiarazioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 2 agosto ha ricordato le responsabilità dei neofascisti a Bologna. Ma anche con quelle ...Chutkan ha stabilito che Trump è libero di condividere"materialisensibili" così come indicati dai pubblici ministeri e ha finito per respingere la maggior parte delle altre richieste dell'...

Meteo: FERRAGOSTO, dalla Prossima Settimana non solo tanto Caldo e Afa, ma pure il ritorno della Grandine iLMeteo.it

Un testo sul salario minimo come quello proposto dalle opposizioni e concertato con la Cgil eserciterebbe una violenza sul sistema delle relazioni industriali per come si è costituito dal Dopoguerra a ...Nel 2009 grazie ai money transfer 464 milioni in un anno verso Pechino, nel 2022 solo 23. Dal record italiano per i soldi inviati all’estero al terzo posto in Toscana. E i dubbi non mancano ...