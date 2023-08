Nocerina-Avellino | i convocati di mister Rastelli

(Di sabato 12 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista dell’allenamento congiunto traedprevisto per domani, domenica 13 agosto 2023, alle ore 17.30, presso lo stadio comunale di Palma Campania,Massimoha diramato la seguente lista di: Portieri: Caravano, Ghidotti; Difensori: Benedetti, Cancellotti, De Simone, Falbo, Mulè, Rizzo, Tito; Centrocampisti: Casarini, Dall’Oglio, D’Angelo, Esposito, Maisto, Matera, Palmiero, Tarcinale, Varela; Attaccanti: Fusco, Kanoute, Marconi, Patierno, Sgarbi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nocerina all'esame Avellino, attesa tra i tifosi Forza Nocerina

