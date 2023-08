Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko | nozze da sogno in Salento | dal tango alla pizzica | l’esibizione in masseria è spettacolare – VIDEO

(Di sabato 12 agosto 2023)si sono sposati l’11 agosto nella basilica di Santa Caterina a Galatina (Lecce, Puglia). Dopo la cerimonia – che aveva già incantato i fan – i novelli sposi si sono spostatiSan Lorenzo e qui, tra il verde degli ulivi, è iniziata la festa all’insegna del ballo e del divertimento. Dopo aver cambiato l’abito sfoggiato per cerimonia con uno più corto (e tempestato di cristalli), l’étoile de La Scala di Milano e il marito hanno stupito i presenti, tra cui il testimone Roberto Bolle, con un sensazionale ballo di coppia: un sensualea cui è seguita una “”, danza tradizionale salentina. Insomma, per loro vere e propriedaall’insegna dell’unione ...

Stiamo parlando die Timofej Andrijashenko , i due si sono detti "sì" a Galatina, la terra d'origine della ballerina, con un testimone d'eccezione per lo sposo: Roberto Bolle .A un anno dalla proposta di matrimonio, fatta sul palco dell'Arena di Verona alla fine dello spettacolo Bolle and Friends, si sono sposati ieri la prima ballerina della Scalae il primo ballerinoTimofej Andrijashenko. La cerimonia, con le giovanissime damigelle vestite da ballerine che a passi di danza hanno accolto l'ingresso in chiesa della sposa, si è ...Talentuosi, bellissimi e innamoratissimi:e Timofej Andrijashenko. Lei, prima Ballerina del Teatro della Scala, originaria di Santa Barbara, frazione di Galatina; lui, originario ...

Matrimonio in Salento tra étoile della Scala, Roberto Bolle testimone. Il travolgente tango nuziale di Manni e Andrijashenko Repubblica TV

Ad un anno dalla proposta di matrimonio all'Arena di Verona, i due ballerini si sono scambiati le promosse in Puglia con un testimone d'eccezione, Roberto Bolle ...Durante il ricevimento, i neo sposi hanno incantato il pubblico con una performance di ballo. Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano sono marito e mog ...