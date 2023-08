Neymar non convocato agita il Psg e Mbappé è un caso irrisolto

(Di sabato 12 agosto 2023) PARIGI - Nelle convocazioni diramate da Luis Enrique per la partita di stasera contro il Lorient,(31) non c'è . Ieri il brasiliano s'è allenato in palestra dopo aver smaltito un virus ...

PARIGI - Nelle convocazioni diramate da Luis Enrique per la partita di stasera contro il Lorient,(31)c'è . Ieri il brasiliano s'è allenato in palestra dopo aver smaltito un virus intestinale, ma il suo futuro è ben lontano da Parigi . O Ney sta discutendo con il Psg la rescissione del ...... riferendosi alle questioni relative a Mbappé, Verratti e. I tre sono sul mercato e a poche ... per la gara d'esordio in Ligue 1 contro il Lorient, in programma questa sera, i tre citatisono ...sono presenti in elenco, infatti, Mbappé - il cui braccio di ferro con la societàsembra esser destinato a finire a stretto giro - ,e Verratti, con questi ultimi due che sono fuori ...

Psg, il messaggio di Luis Enrique: non solo Mbappé, anche Neymar e Verratti non convocati La Gazzetta dello Sport

In casa PSG vige il clima della rivoluzione delle stelle: dopo Kylian Mbappé anche Neymar e Marco Verratti risultano fuori squadra ...Presente il neoacquisto Goncalo Ramos, assente l'ultimo innesto Dembélé PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Tutto pronto per la prima di campionato per ...