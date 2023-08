Newcastle | Tonali subito in gol al debutto | 6? per sbloccarsi

(Di sabato 12 agosto 2023) Iniziabene Sandroin Premier League: alcon ilci mette appena 6 prima di trovare il primo gol Iniziabene l’avventura di Sandroal. L’ex Milan ha ci ha messo appena 6? per trovare il suo primo gol in Premier League. Conclusione di sforbiciata al volo sull’assist di Gordon dalla sinistra e pallone che si infila alle spalle del portiere dell’Aston Villa. Attualmente il risultato è sull’1-1: al gol dell’azzurro ha risposto un altro nuovo volto della Premier, Moussa Diaby.

... QUOTE IN PICCHIATA Il Milan aveva già cercato Lukaku ad inizio mercato, quando ancora sembrava fatta per il ritorno di Romelu in nerazzurro: incassati 80 milioni dalper, i ...Sandroè titolare in- Aston Villa e debutterà dal 1 in Premier League con la sua nuova maglia. Lo scorso 3 luglio il club della Premier League, con cui ha firmato un contratto quinquennale, ...Lo Sheffield United, altra neopromossa, ospita il Crystal Palace di Roy Hodgson, mentre alle 18.30 grande attesa per il debutto dele di Sandro, a St James Park contro l' Aston ...

Tonali Newcastle: esordio da titolare per l'ex Milan! I dettagli Milan News 24

Il video del primo gol di Tonali con la maglia del Newcastle Bastano 4 minuti al suo esordio assoluto in Premier League a Sandro Tonali per trovare il primo gol con la maglia del Newcastle contro ...Esordio col botto per Sandro Tonali al Newcastle. L'ex Milan ha impiegato appena 6 minuti per realizzare la prima rete personale in Premier: cross ...