Newcastle | Tonali si presenta con il botto | gol dopo 6 minuti | VIDEO

(Di sabato 12 agosto 2023) Continua a regalare spettacolo la Premier League. La prima giornata ha già fornito importanti indicazioni, in particolar modo si sono registrate le vittorie di Manchester City e Arsenal. Un’altra squadra grande protagonista è il, reduce da una campagna acquisti di altissimo livello. La squadra è in campo contro l’Aston Villa e l’impatto di Sandroè stato strepitoso. L’ex Milan si èto con un golappena 6, poi il raddoppio sfiorato. Il centrocampista italiano è già un idolo dei tifosi. ? GOAL1-0 Aston Villapic.twitter.com/4Y6jDkATJ4 — VAR Tático (@vartatico) August 12, 2023 L'articolosicon il: gol ...

... QUOTE IN PICCHIATA Il Milan aveva già cercato Lukaku ad inizio mercato, quando ancora sembrava fatta per il ritorno di Romelu in nerazzurro: incassati 80 milioni dalper, i ...Sandroè titolare in- Aston Villa e debutterà dal 1 in Premier League con la sua nuova maglia. Lo scorso 3 luglio il club della Premier League, con cui ha firmato un contratto quinquennale, ...Lo Sheffield United, altra neopromossa, ospita il Crystal Palace di Roy Hodgson, mentre alle 18.30 grande attesa per il debutto dele di Sandro, a St James Park contro l' Aston ...

Tonali Newcastle: esordio da titolare per l'ex Milan! I dettagli Milan News 24

Il video del primo gol di Tonali con la maglia del Newcastle Bastano 4 minuti al suo esordio assoluto in Premier League a Sandro Tonali per trovare il primo gol con la maglia del Newcastle contro ...Esordio col botto per Sandro Tonali al Newcastle. L'ex Milan ha impiegato appena 6 minuti per realizzare la prima rete personale in Premier: cross ...