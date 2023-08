Newcastle | Tonali show all' esordio | gol in sforbiciata dopo 5 minuti!

(Di sabato 12 agosto 2023)(REGNO UNITO) - Sandroci ha messo poco più di cinque minuti per entrare nel cuore dei tifosi del, che lo hanno accolto con grande entusiasmo e aspettative in Inghilterra, ...

Passato in estate dal suo Milan al Newcastle per 80 milioni, Sandro Tonali ha già conquistato il centrocampo delle Magpies. I no all’Inter, il lavoro pesante con Pioli e l’Under 21 nella vita dell’ita ...Esordio da urlo per Sandro Tonali in Premier League: gol pazzesco nella gara d'esordio per l'ex Milan, rete del vantaggio in Newcastle-Aston Villa ...