Newcastle-Aston Villa | Tonali c’è | esordio dal 1? in Premier League

Dopo essere passato in estate al Newcastle per 80 milioni, Sandro Tonali fa oggi il suo esordio ufficiale con il suo nuovo club in Premier League. Il centrocampista ...Ieri è iniziata ufficialmente la Premier League. Oggi in campo il Newcastle e verosimilmente il debutto dell’ex Milan Tonali Dopo l’addio al Milan, Sandro Tonali è pronto a fare il suo debutto in Prem ...