Neonato ritrovato vicino al cassonetto | rintracciata la mamma

Leggi su notizie

(Di sabato 12 agosto 2023) La ragazza ha vent’anni e sta bene. I medici e gli infermieri hanno chiamato il bimbo Lorenzo, a scoprirlo una donna che stava buttando la spazzatura Un dolore immenso. Una storia tremenda, l’ennesima di questa estate che non passerà alla storia solo per il caldo ma per i tanti, troppi fatti di cronaca collegati ai bambini. Trattati male, abbandonati o addirittura spariti. Un mondo che non protegge e tutela i proprio piccoli, non è un mondo dove si sta bene anzi è totalmente marcio e malato. E la storia di questo piccolino che i medici e gli infermieri hanno chiamato Lorenzo è triste e particolare. Pensare che la parte del cordone ombelicale attaccata, era ancora fresca quando è stato. Ora il bimboa un, e che tutta Italia ha un po’ coccolato in attesa che si ritrovasse la ...