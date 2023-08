Neonato abbandonato vicino ad un cassonetto | ecco come sta

(Di sabato 12 agosto 2023) Unè statoad un. L’allarme è stato dato da una donna nelle prime ore del 12 agosto.sta. Una mattinata normale si è trasformata in una giornata che difficilmente riuscirà a dimenticare una donna di Taranto.riportato dall’Agi, la donna ha rinvenuto unune lanciato immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari, che hanno trasferito il piccolo all’ospedale per effettuare tutti gli approfondimenti medici del caso. Unè statoa Taranto – Notizie.com – © AnsaStando alle prime informazioni, il, venuto alla luce poche ore prima ...

A Taranto unè statoe trovato questa mattina, 12 agosto, in una borsa di tela (quelle comunemente ...Era stato partorito da poco, avvolto in una coperta e messo in una busta verde. Poi gettato vicino a un cassonetto dei rifiuti. Così unè stato trovato nella zona del centro di Taranto. A scoprirlo una donna che alle 7 della mattina sta portando il suo cane a fare una passeggiata. Secondo quanto racconta Mario Balzanelli, ...Annunziata è giunto tramite il Servizio del 118 una termine di sesso maschilee ritrovato in prossimità delle vie centrali della città di Taranto. Il piccolo è stato ...

Neonato abbandonato vicino un cassonetto dei rifiuti a Taranto AGI - Agenzia Italia

Un neonato è stata trovato vicino al cassonetto, abbandonato dalla madre poco dopo la nascita. A notarlo un passante, sta bene ...La ASL Taranto comunica che in data odierna, alle ore 07:26, presso il Servizio di Pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Centrale SS. Annunziata è giunto tramite il Servizio del 118 un neonato a te ...