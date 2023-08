Neonato abbandonato vicino a un cassonetto | ecco come sta

(Di sabato 12 agosto 2023) il piccolo nato poche ore prima del ritrovamento Undi poche ore è statonei pressi di undell’immondizia a Taranto. A fare la scoperta, casualmente, è stata una donna che si era avvicinata per buttare un sacchetto. La donna stava passeggiando con il suo cane, quando avvicinatasi alla sua attenzione è stata attirata dal pianto del piccolo. Immediatamente ha avvisato le forze dell’ordine, che una volta sopraggiunte hanno disposto il trasferimento del piccolo all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le sue condizioni sono buone, sta bene e il colorito è roseo. Leggi anche: Femminicidi nel tempo, il caso di Martina Scialdone Sono ora in corso le indagini per risalire alla persona che lo ha. La Polizia sta ora visionando le immagini della ...

Taranto, il neonato abbandonato vicino a un cassonetto di rifiuti: «Aveva ancora il cordone ombelicale»

