Neonato abbandonato in una busta ai piedi di un cassonetto a Taranto | trovato grazie a un cane

(Di sabato 12 agosto 2023) Unè statoquesta mattinanei pressi di unnel centro di, tra via Pisanelli e via Principe...

Il bimbo lasciato per terra in un sacchetto è stato trovato grazie al cane che si è messo ad abbaiare. Trasportato in ospedale "sta bene"e trovato in un sacchetto ai piedi di un cassonetto di rifiuti. E' accaduto questa mattina a Taranto. A scoprirlo un passante che portava a spasso il suo cane, un American Pitbull ...La parte del cordone ombelicale attaccata al, ha spiegato l'azienda sanitaria locale, era ancora fresca. Questo vuol dire che il parto potrebbe essere avvenuto una - due ore prima del ...e ritrovato all'alba ai piedi di un cassonetto dei rifiuti, all'interno di una busta di colore verde dove era avvolto in una coperta. E' successo in pieno centro a Taranto dove una ...

Taranto, il neonato abbandonato vicino a un cassonetto di rifiuti: «Aveva ancora il cordone ombelicale» Open

Tra i rifiuti vicino a un cassonetto, la donna ha udito i vagiti di un neonato. Avvolto in una coperta e posizionato all’interno di una busta, il piccolo era abbandonato accanto a un peluche. La ...Un neonato è stato trovato questa mattina abbandonato nei pressi di un cassonetto nel centro di Taranto, tra via Pisanelli e via ...