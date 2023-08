Neonato abbandonato in un cassonetto in centro

(Di sabato 12 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Unè stato trovato questa mattina in unin via Pisanelli, ina Taranto. A notarlo è stato un passante che, sentendo i gemiti del piccolo, ha allertato le forze di polizia. Sul posto le volanti della Questiura. Ilè stato quindi recuperato, soccorso e trasportato in ospedale dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Il piccolo è vivo ma non si conoscono le sue condizioni. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

