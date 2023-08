Neonato abbandonato | Asl | “Il bimbo sta bene | è in ottime mani”

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 12 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano “Il piccolo è stato immediatamente trasferito in Utin per le cure e l’adeguata assistenza ed è in condizioni cliniche stabili, di peso adeguato all’età gestazionale e costantemente monitorato per i parametri vitali”. Lo rende noto la Asl di Taranto, dopo il ritrovamento di un, avvenuto questa mattina attorno alle 7, accanto a un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, via Pisanelli, angolo con via Principe Amedeo. A dare l’allarme è stata una donna che stava portando a passeggio il cane. Il piccolo è ricoverato al Santissima Annunziata della città ionica, dove è stato portato dai soccorritori del 118. “È importante ricordare che già dal 1997 la legge italiana tutela la diade madre-figlio assicurando in ospedale il parto in anonimato e consentendo di garantire la massima riservatezza, garantendo interventi sanitari adeguati ed ...