Nell’ultimo romanzo di Peppe Fiore la vera essenza dell’amore che riempie il vuoto della solitudine

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 agosto 2023)è uno scrittore che abbiamo seguito dai suoi esordi letterari ed ora che è anche uno sceneggiatore affermato ed in corso – e che ha lasciato la sua Napoli per Roma – siamo restati, ancora, stupiti, dal suo ultimo “Innamorati (pagg. 232, euro 19.50; Supercoralli Einaudi)”. Flaminia Aloisi è la direttrice di un importante Museo d’arte a Roma – è figlia di un ex funzionario Rai in quota Dc, ora pensionato che accudisce la moglie Agnese – ed è sposato con Carmine Rebora che è un architetto, animaFondazione Urbe, un ente urbanistico-creativo che cerca di sostenere la bellezza attraverso progetti che incidano sul tessuto architettonicoCittà eterna. Hanno una figlia Diana che è bella ed intelligente e degli amici – Camilla e Lorenzo – che gli ricordano il loro primo incontro. Cosa potrà spazzare via ...