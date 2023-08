Nel circo mediatico vedo un sistematico rovesciamento delle parti | ecco alcuni esempi

(Di sabato 12 agosto 2023) di Germano Bosisio Sto rileggendo il libro di Marcello Foa Il Sistema (in) visibile col sottotitolo perché non siamo più padroni del nostro destino, dal vago e seppur solo apparente “sapore complottista”. Ne cito un passaggio illuminante sulla “Guerra cognitiva”, come viene definita dagli esperti di comunicazione: “La manipolazione di un individuo sarà più facile se i suoi meccanismi cognitivi sono stati analizzati correttamente e se l’informazione trasmessa per influenzarlo sarà in grado di attivarli nella direzione voluta”, precisando che “il cervello umano diventa il teatro dell’operazione. L’obiettivo è influire non solo su ciò che pensano le persone, ma anche su come pensano e, in definitiva, su come agiscono”. Non che voglia anch’io presuntuosamente discettare sul vasto e pur delicatissimo mondo della comunicazione, di cui peraltro non ho specifiche competenze se non quelle del ...

... "Quindi per il ministro Sangiuliano i concerti alMassimo non vanno bene (perché si balla), ... Ma sono miliardi e miliardi quelli che questa gente deve pagare di tasse in Italia emondo. Lo ...IL PROGRAMMA DEL WEEKEND DI SESTRIERE Sabato 12 agosto: Gofri in Piazza a cura degli Alpini ANA Sestriere, Piazza Fraiteve ore 16.00 Sabato 12 agosto: Spettacolo per bambini " Ildel ...... Rkomi & Shablo con Hollywood Dua Lipa con Dance the nightresto della classifica, tra i ... che ha recentemente presentato il suo nuovo album ' Utopia ' con un concerto evento alMassimo di ...

Dopo Travis Scott e l'evento "terremoto" stop ai concerti al Circo Massimo. Si infiamma lo scontro politico RomaToday

Se non vi va o non potete andare al mare, le città offrono molte alternative culturali. Qui vi diamo qualche consiglio ...Due protagonisti indiscussi della grande musica italiana andranno ad arricchire il già corposo cartellone degli eventi estivi di Roseto degli Abruzzi andando a concludere in bellezza un agosto caratte ...