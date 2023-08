Nathan Falco e il tatuaggio | la reazione di mamma Elisabetta Gregoraci

Leggi su 361magazine

(Di sabato 12 agosto 2023)si sta godendo le meritate vacanze cone papà Flavio. Ma un gesto del tredicenne non è passato inosservatoè diventato un ometto. Spesso la madregli fa delle bellissime dediche sui social. I due hanno un bellissimo rapporto ma il gesto del figlio, ha provocato ladella showgirl. Andiamo con ordine.sta trascorrendo le vacanze estive un po’ con la madre e un po’ con il padre Flavio Briatore tra Monte Carlo, Sardegna e Ibiza. In queste ore in auto con la madre, il 13enne ha mostrato il braccio con un evidente ed esagerato. L’ometto di casa Briatore si è tatuato, per finta, l’avambraccio. Nel video pubblicato sul ...