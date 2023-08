Napoli | trovato l'accordo con Osimhen | firmerà un biennale Le cifre dell'affare

Una trama tessuta da fuoriclasse con accordocol Chelsea (attorno a 35 milioni per un ...club italiano (il ragazzo è sempre stato un pallino dello juventino Giuntoli sin dai tempi del). ...... all'interno della rassegna "restate a" firmata Lello Arena. Subito dopo l'intervista sarà ... specialmente di tanti concittadini, che si sono rivolti a lui ed hannoin lui un'altissima ...... un paio di settimane fa, qualche giorno a, ammirando le bellezze del posto e gustandosi le ... Durante il suo tour per la città, la star di Hollywood haanche il tempo di far visita a ...

Napoli news, 60enne muore nel lago Fusaro Adnkronos

La telenovela sembra finita. Dopo un'estate passata tra la gioia della vittoria di uno storico scudetto e l'addio di Luciano Spalletti, il Napoli è pronto a ripartire dal suo "supereroe". Il club e Vi ...Definire movimentata l'estate di Victor Osimhen è riduttivo: da oggetto del desiderio del Paris Saint-Germain alle offerte mostruose degli arabia, fino alla richiesta enorme di De Laurentiis. Il presi ...