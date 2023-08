Napoli | senti Cruz | Natan? Agile e veloce | crescerà bene

(Di sabato 12 agosto 2023)- C'è un brasiliano che i tifosi delricordano con piacere. André, con quel suo modo unico di calciare in porta, è stato un difensore inedito, libero in tutti i sensi di affrontare ...

- C'è un brasiliano che i tifosi delricordano con piacere. André Cruz , con quel suo modo unico di calciare in porta, è stato un difensore inedito, libero in tutti i sensi di affrontare avversari e partite a seconda del proprio ...Il regista di 'Polvere di', 'Luna Rossa' e tanti altri film, celebrato da Sorrentino in 'E' stata la mano di Dio', ora si è ripreso. "Quando tipadrone di una cosa è proprio allora che ...La Cala di San Pietro ai due frati (detta anche Baia di San Pietro) è un tratto di costa situato nell'incanto paesaggistico della collina di Posillipo. In questo magnifico luogo nasce un'antica ...

Napoli, senti Benítez: “Scudetto Vedo il bis, può vincere in Europa” E sui tifosi… Mediagol.it

Intervista all’ex difensore brasiliano, in azzurro dal ’94 al ’97: “L’ho seguito con attenzione e ho apprezzato i suoi progressi. Ma serve prudenza, la A è dura” ...Inviato a Castel di Sangro Osimhen non vuole rinnovare alle cifre proposte dal Napoli. Serve un rilancio e deve essere consistente. Calenda è a Rivisondoli, ieri ...