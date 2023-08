Napoli | nuova ondata di calore | le previsioni per Ferragosto

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 12 agosto 2023) Sole a afa ae in tutta la Campania. Sulla regione, a partire da domani 13 agosto, è in arrivo un nuovo anticiclone africano. Le temperature però, fanno sapere gli esperti, che però non supereranno le punte di 31-32 gradi di massime.diperSul capoluogo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.