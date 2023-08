Napoli | Natan emozionato | “Fantastica questa maglia” La battuta di un tifoso

(Di sabato 12 agosto 2023) Il nuovo difensoreha commentato sui social le emozioni per l’esordio in azzurro. Unironizza: “Scrive meglio di me”. NOTIZIE CALCIO. Esordio con ladele subito grandi emozioni per. Il nuovo difensore brasiliano, in campo nell’amichevole vinta contro l’Apollon Limassol, ha affidato ai social le sue sensazioni dopo il debutto in azzurro: “Sensazione speciale entrare con”. Parole che testimoniano l’orgoglio del giovane brasiliano, entusiasta di vestire una casacca prestigiosa come quella del. Sotto al post, un simpatico commento di unpartenopeo: “Già scrive in italiano meglio di me“.che strappa un ...

Sul proprio profilo Instagram, nuovo difensore del, ha espresso le sue sensazioni per la prima partita in azzurro. Comments commentsQueste le dichiarazioni del nuovo difensorepubblicate sui suoi profili social poche ore fa, all'indomani della partita amichevole- Apollon di ieri sera, durante la qualeha ......ha giocato appena pochi minuti. Non è pensabile che lo stesso Zerbin possa fare il titolare ... Zanoli per me non è adatto a fare il terzino adesso in questo, quindi occorrerebbe un'...

"Sensazione speciale, fantastica maglia", Natan già pazzo del Napoli Tutto Napoli

Sul proprio profilo Instagram Natan, nuovo difensore del Napoli, ha espresso le sue sensazioni per la prima partita in azzurro. Comments comments ...Il nuovo difensore del Napoli Natan ha scritto un post sui social dopo l'esordio in amichevole in maglia azzurra ...