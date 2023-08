Napoli | De Laurentiis prepara il grande botto | Doppio colpo all’orizzonte

(Di sabato 12 agosto 2023) Ilè pronto a sorprendere con due grandi movimenti di mercato. Deguarda al futuro con Osimhen e Veiga. CALCIOMERCATO. Il sole sorge su, e con esso, nuovi orizzonti per la sua gloriosa squadra di calcio. Sotto la guida del presidente Aurelio De, ilsia fare notizia con unmovimento di mercato che potrebbe rivoluzionare la prossima stagione. Dopo un ritiro di successo a Castel di Sangro, concluso con una vittoria contro l’Apollon Limassol, l’allenatore Rudi Garcia ha già delineato i contorni della squadra. Ma come sa ogni appassionato di calcio, la magia spesso avviene fuori dal campo, nelle stanze delle trattative. De, sempre appassionato e ambizioso, ha una ...

Gabri Veiga si avvicina al. Il talento del Celta Vigo, classe 2002, è il colpo che Desta pianificando per rinforzare il centrocampo. Si prova ad accelerare per chiudere e la trattativa è vicina alla ...E c'è anche chi fa i complimenti a De: " Bravo ADL a sbarazzarsene ". C'è chi dà fiducia al nuovo ds dopo l'impresa col. Non tutti puntano il dito contro Giuntoli, che solo da poche ...Definire movimentata l'estate di Victor Osimhen è riduttivo: da oggetto del desiderio del Paris Saint - Germain alle offerte mostruose degli arabia , fino alla richiesta enorme di De. Il presidente aveva giocato d'anticipo poco più di un mese fa annunciando che aveva trovato un accordo con l'attaccante già prima delle festa scudetto. Così non era, ma ora le parti sono ...

Il Napoli è pronto a sorprendere con due grandi movimenti di mercato. De Laurentiis guarda al futuro con Osimhen e Veiga.Il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha annunciato la trattativa per il rinnovo di un altro protagonista dello scudetto del Napoli.