(Di sabato 12 agosto 2023) Gli avversari pronti a beffare ilnella corsa al calciatore, che potrebbe unirsi al nuovo club giusto in tempo per sfidare gli. Termina il ciclo amichevole per ildi Rudi Garcia, che salutano Castel Di Sangro grazie ad una splendida vittoria per 2-0 sull’Apollon Limassol. Gli, trainati dal duo d’attacco Osimhen-Simeone, hanno infatti lasciato al meglio il ritiro abruzzese, pronti a fare sul serio nei prossimi giorni in vista dell’inizio di campionato ed a limare le ultime operazioni in chiave mercato, dove il nome caldo è sempre quello di Gabri Veiga. Dopo aver chiuso le operazioni Natan e Cajuste nell’arco di pochi giorni infatti, i partenopei continuano a trattare con il Celta Vigo, tentando di regalare alla propria rosa un nuovo giovane prospetto. Sullo sfondo, tiene ancora banco il ...

...- azzurra è costato l'arresto a un latitante che per 11 anni avevala Giustizia italiana. Non e' bastato essere a Corfù per dare sfogo senza problemi alla sua passione per il Calcio. ......- azzurra è costato l'arresto a un latitante che per 11 anni avevala Giustizia italiana. Non è bastato essere a Corfù per dare sfogo senza problemi alla sua passione per il Calcio. Un ......- azzurra è costato l'arresto a un latitante che per 11 anni avevala Giustizia italiana. Non è bastato essere a Corfù per dare sfogo senza problemi alla sua passione per il Calcio. ...

Napoli beffato, l'obiettivo sarà presto un avversario degli azzurri Spazio Napoli

In casa Lazio è pronta un'altra beffa per Maurizio Sarri in questo mercato: la cessione del calciatore è ad un passo ...L’episodio è avvenuto dopo il tentativo di approdo fallito nella giornata di martedì e nonostante l’annuncio sulla regolare tappa da parte del Comune del giorno precedente ...