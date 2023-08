Napoli | affaticamento muscolare per Elmas | fastidio alla coscia per Di Lorenzo

(Di sabato 12 agosto 2023) Ilha vinto 2-0 nell’ultima amichevole del ritiro estivo in Abruzzo contro l’Apollon Limassol. A segnare sono stati Osimhen e Simeone, subentrato in corsa. Il ritmo della partita è stato un po’ basso, scrive il Corriere dello Sport. E ci sono altri due problemi fisici per i giocatori del, che riguardanoe Di. Il quotidiano sportivo scrive: “C’è lavoro da smaltire, una staticità da evitare, il palleggio da snellire”. “il binario mancino è vivo, altrove c’è un bel pizzico di lentezza che costringe a sbattere sull’Apollon, che se ne sta con nove uomini dietro la linea del pallone”. “Stavolta, diventa dura creare lo spazio per buttarsi dentro, o aggrapparsi a Die a Olivera, centrocampisti aggiunti di Spalletti. Ma possono aver inciso l’acido lattico, le difficoltà ...

Napoli, Osimhen solo in panchina con il Girona: affaticamento all'adduttore Sky Sport

Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, è intervenuto a Radio Firenze Viola e ha commentato l'acquisto di Nzola da parte della Fiorentina. Focus del suo intervento anche un primo approccio ...Dopo gli 11 infortuni in 9 giorni, il club di De Laurentiis evidentemente rivede la sua organizzazione per provare a correggere quello che non ha funzionato finora.