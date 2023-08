Nantes-Tolosa domenica 13 agosto 2023 ore 15 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 12 agosto 2023) Salvatosi lo scorso anno per il rotto della cuffia ildi Aristouy riparte in questa Ligue1 affrontando l’avversario dell’ultima finale di coppa di Francia, ovvero il. I canarini non hanno fatto grossi movimenti di mercato, cedendo Blas e riscattando Delort e Mostapha Mohammed; pesanti anche le cessioni in difesa di Corchia e Girotto, che devono ancora trovare un sostituto all’altezza. I violets invece ripartono InfoBetting: Scommesse Sportive e