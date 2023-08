Musk vs Zuckerberg | colpo di scena | “Lo saprete da me” Le ipotesi in campo

(Di sabato 12 agosto 2023) Un evento che mescola tecnologia, filantropia, e antiche tradizioni belliche, ha catturato l’attenzione globale, dove i colossi tecnologici, Marked Elon, si sfideranno in un duello epico, immersi nel patrimonio culturale italiano. Saremo testimoni di un incontro che potrebbe tranquillamente essere definito “la sfida del secolo” tra i due titani della Silicon Valley. Se si farà, sarà in Italia. Dove? Esclusa Roma, come affermato dal ministro Gennaro Sangiuliano, si pensa a Pompei o all’Arena di Verona.esce allo scoperto Mark, con determinazione ferrea, ha annunciato sul competitor di X (ex Twitter) di, Threads, che è “pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato”. Egli ha precisato che l’annuncio ufficiale della data della sfida verrà da lui ...

Il creatore di Facebook ha preso posizione su Threads Elonè pronto al combattimento con Markin Italia. Se Mister Twitter (o Mister X) scalpita, come dimostra l'annuncio di ieri,frena. Il creatore di Facebook, boss dell'universo ...Markfrena sul combattimento di arti marziali miste in una location epica preannunciato dal suo sfidante, Elon. "Amo questo sport - ha scritto su Threads, piattaforma rivale di X - sono ...Roma, 12 ago. A me lidea di un combattimento tra Elone Mark, da svolgersi in Italia in una location epica, piace davvero tanto. Potrebbe essere una bella occasione, alternativa e fuori dai soliti schemi, per rievocare la storia ...

Musk vs. Zuckerberg: dove, come e quando si sfideranno Le ipotesi: Pompei, Capua, Verona RaiNews

Chi ha già preparato i pop-corn per il combattimento di arti marziali tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, in seguito ai recenti annunci del patron di Tesla, dovrà tenere a freno l’entusiasmo: l’amministr ...Il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio “apre” all’ipotesi Pompei per lo scontro tra Musk e Zuckerberg: “Sarebbe la giusta location” ...