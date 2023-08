Musk vs Zuckemberg | dove combatteranno?

... ancora una volta e chissà perché, nel mirino delle affermazioni di esponenti del Pd la volontà del ministro Sangiuliano di organizzare, insieme ai multimilionari Marked Elon, ...'A billionarie brawl between Markand Elon' (rissa miliardaria tra i due', in italiano), si domanda Tmz.rilancia, ovviamente su Twitter: 'Some change fight happens in ...... ancora una volta e chissà perché, nel mirino delle affermazioni di esponenti del Pd la volontà del ministro Sangiuliano di organizzare, insieme ai multimilionari Marked Elon, ...

Musk vs. Zuckerberg: dove, come e quando si sfideranno Le ipotesi: Pompei, Capua, Verona RaiNews

Il ministero della Cultura è entusiasta della proposta che il duello tra magnati avvenga all'interno di un sito archeologico dell'antica Roma. Ma l'idea stessa umilia il patrimonio culturale ...Nella ultime ore l’incredibile (e per certi versi esagerata) sfida tra Mark Zuckerberg e Elon Musk è diventata realtà: l’istrionico proprietario di X (ex Twitter) ha annunciato che sarà in Italia, ma ...