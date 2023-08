Musk | il combattimento | Pompei Ma ora Zuckerberg frena | Niente di concordato

(Di sabato 12 agosto 2023) L'incontro dovrebbe tenersi in Italia. Arriva l'ipotesi. Ma il patron di Meta: "Saprete da me della sfida con..."

Ilin Italia tra Elone Mark Zuckerberg probabilmente si farà. La location per il momento rimane segreta, l'unica cosa che il ceo di X si è lasciato sfuggire è che sarà 'epica'. Dopo ...'La location sarà epica', ha promesso ieri, patron di X e Tesla, ma ora a mettere ...lui e soltanto lui - sostiene il boss di Meta - a dare aggiornamenti ai follower sulla data del...'A me l'idea di un '' tra Elone Mark Zuckerberg, da svolgersi in Italia in una location epica, piace davvero tanto - dice Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria - ...

Musk: "Il combattimento con Zuckerberg in una location epica". Sangiuliano: "L'evento non a Roma" RaiNews

L'incontro dovrebbe tenersi in Italia. Arriva l'ipotesi Pompei. Ma il patron di Meta: "Saprete da me della sfida con Musk..." ...Mark Zuckerberg frena sul combattimento di arti marziali miste in una location epica preannunciato dal suo sfidante, Elon Musk. «Amo questo sport - ha scritto su Threads, piattaforma rivale di X - son ...