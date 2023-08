Musk e Zuckerberg | l’archeologia è solo un epico ring

(Di sabato 12 agosto 2023) Nel pomeriggio di ieri Elontwittava in latino: Dulce est desipere in loco (A tempo è dolce folleggiare, traduzione di Mario Ramous). Ad animare il proprietario di Twitter non first appeared on il manifesto.

aveva ipotizzato un incontro di lotta contro, dopo che quest'ultimo aveva fondato Threads, il nuovo nato dei social di casa Meta, ritenuto concorrente diretto di X, l'ex social ...Un match di combattimento in arti marziali miste (acronimo inglese MMA) trache hanno scelto l'Italia per questa str..., pagliacciata di cui non si capiscono necessità, premesse e ...'Ho avuto una lunga e amichevole conversazione con Elon, abbiamo parlato della comune passione per la storia dell'antica Roma. Stiamo ragionando su come organizzare un grande evento benefico e ...

Musk: "Il combattimento con Zuckerberg in una location epica". Sangiuliano: "L'evento non a Roma" RaiNews

Il combattimento tra Elon Musk e il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg si farà, e sarà in Italia. A rivelarlo è il proprietario di X in un messaggio sul social… Leggi ...Il ministro Sangiuliano annuncia che la sfida fra Mark Zuckerberg e Elon Musk si farà in Italia, anche se non al Colosseo.