Musei | porte aperte a Ferragosto | ecco tutti gli appuntamenti

(Di sabato 12 agosto 2023) Il Ministero della Cultura comunica che, durante il ponte di, i, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini resteranno aperti il 14 e il 15 agosto 2023. Per l’occasione, alcuni istituti posticiperanno ad altro giorno della settimana la chiusura prevista il lunedì o il martedì. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e secondo le modalità di fruizione stabilite dalle singole strutture, inclusa la prenotazione dove prevista. Si sottolinea che quelle del 14 e 15 agosto non sono aperture gratuite. L’elenco, in continuo aggiornamento, è disponibile su https://cultura.gov.it/evento/almuseo2023. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...attesa di essere recuperate dai professionisti dei beni culturali della Direzione Regionalee ... Il lungo ponte allesarà occasione per visitare il Museo Archeologico Nazionale di Mattinata "...A Milano saranno aperti tutti icivici, con l'orario consueto, icon ingresso a ...aperte anche a Palazzo Reale, con cinque mostre ad ingresso libero e gratuito, dedicate ad ...Per i residenti bresciani che trascorreranno il ponte di Ferragosto in città Bresciaha deciso di aprire ledeie delle mostre anche la sera, e di renderle gratuite. I cittadini bresciani per l'occasione potranno scoprire il Capitolium "in abito da sera". Infatti, tutti gli spazi di Brixia. ...

Musei aperti a Ferragosto: ecco tutti gli appuntamenti Il Denaro

Musei aperti a Ferragosto 2023 grazie all'iniziativa del Ministero. Ecco quali sono gratis e a pagamento in molte città italiane.Se non vi va o non potete andare al mare, le città offrono molte alternative culturali. Qui vi diamo qualche consiglio ...