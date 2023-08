Mourinho manda fuori Aouar e lascia la Roma in 10 | l' assurdo motivo

(Di sabato 12 agosto 2023) TIRANA (ALBANIA) - A corto di uomini in vista del debutto in campionato contro la Salernitana all'Olimpico, mentre Tiago Pinto lavora per consegnargli presto dei rinforzi per la mediana ( Paredes e ...

... mentre Tiago Pinto lavora per consegnargli presto dei rinforzi per la mediana ( Paredes e Sanches del Psg ) e l'attacco ( Zapata dell'Atalanta ), Josénon vuole correre il rischio di ...La squadra divince 2 - 1 contro il Partizani, con le firme di Stephan El Shaarawy e Andrea Belotti. Il Gallo, in attesa del nuovo attaccante, segna un altro gol eun segnale all'...I tifosi giallorossi, così come, ci hanno fatto spesso i conti, soprattutto nei derby con ... e lui, per tutta rsposta, lo'a quel paese'. Ma ora lo sfottò è diventato ancora più ...

Nel finale dell'amichevole vinta 2-1 a Tirana contro il Partizani il tecnico ha sorpreso tutti richiamando in panchina l'ex Lione: cos'è successo ...Aspettando l'arrivo di Zapata il Gallo segna ancora, un altro test positivo in questo precampionato per i giallorossi ...